Italia-Turchia: Urso, obiettivo e' 40 mld di interscambio entro il 2030

E 25 miliardi di investimenti diretti reciproci (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 24 mar - 'L'obiettivo e' concreto e ambizioso: raggiungere i 40 miliardi di euro di interscambio commerciale e 25 miliardi di euro di investimenti diretti reciproci, quindi di partnership industriali tra Italia e Turchia, entro il 2030'. Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ad Ankara in Turchia, a margine della prima riunione della Task force ministeriale italo-turca per la cooperazione industriale, istituita in attuazione dell'accordo sottoscritto nell'aprile 2025 a Roma da Giorgia Meloni e Recep Tayyip Erdogan (Comitato STI3). 'Il Comitato rappresenta anche un segnale importante, tempestivo, significativo per un Paese che - come altri dell'area - risente del conflitto nel Golfo Persico e a cui noi dobbiamo dare fiducia creando quello che oggi e' veramente possibile: un bacino tecnologico, scientifico, industriale tra Italia e Turchia che in qualche misura puo' somigliare a quanto gia' esiste tra l'Italia e la Germania', ha aggiunto Urso.

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(RADIOCOR) 24-03-26 13:04:15 (0378) 5 NNNN