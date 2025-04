Italia-Turchia: siglato MoU tra Confindustria Assafrica & Mediterraneo e Deik

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 29 apr - In occasione del Forum imprenditoriale Italia-Turchia, tenutosi oggi a Roma, il presidente di Confindustria Assafrica & Mediterraneo, Enrico Maria Bagnasco, e il presidente del Foreign Economic Relations Board (Deik), Nail Olpak, hanno siglato un Memorandum of Understanding tra le due organizzazioni al fine di consolidare e promuovere la cooperazione economica tra il settore privato italiano e quello turco. Come specificato in una nota, l'accordo stabilisce un quadro di cooperazione tra le due associazioni 'per costruire relazioni commerciali e di investimento tra i rispettivi membri, incentivare la creazione di joint venture e partenariati industriali, promuovere lo scambio di conoscenze, tecnologie e competenze e supportare l'organizzazione di incontri B2B e B2G, workshop e attivita' formative'.

'La sigla di questo Memorandum rappresenta un passo significativo verso una maggiore cooperazione tra Italia e Turchia in diversi settori industriali. Siamo fiduciosi che questo accordo portera' benefici tangibili per le nostre aziende associate, stimolando l'innovazione e la competitivita' globale delle nostre imprese. Confindustria Assafrica & Mediterraneo continuera' a lavorare con il Deik e con tutti i partner istituzionali e imprenditoriali per dare piena attuazione ai contenuti dell'accordo e valorizzare le potenzialita' del partenariato Italia-Turchia nel Mediterraneo allargato', ha commentato Bagnasco.

