Italia-Turchia: Meloni ha incontrato Erdogan a margine del vertice Nato

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 08 lug - A margine del Vertice Nato di Ankara, la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha incontrato il presidente della Repubblica di Turchia, Recep Tayyip Erdogan.

Meloni, si legge in una nota di Palazzo Chigi, si e' congratulata con il presidente Erdogan per gli eccellenti risultati del Vertice che hanno riaffermato l'unita' dell'Alleanza Atlantica e l'impegno comune alla difesa collettiva e alla sicurezza dello spazio transatlantico, incluso il fianco Sud dell'Alleanza.

I due leader hanno quindi esaminato le relazioni bilaterali, riaffermando la volonta' di rafforzare ulteriormente l'interscambio commerciale e gli investimenti reciproci, incluso l'ambito dell'industria della difesa e altri settori strategici quali lo spazio, rispetto al quale la Turchia ospitera' il prossimo ottobre il Congresso Astronautico Internazionale.

I due leader hanno quindi discusso le principali questioni internazionali di interesse comune quali l'Ucraina, il Medio Oriente, l'Iran e la Libia. Su quest'ultimo punto in particolare, hanno concordato sull'importanza di rafforzare ulteriormente la cooperazione nel contrasto ai movimenti migratori irregolari e al traffico di esseri umani.

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