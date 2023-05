Italia-Svizzera: Lega, da ratifica accordi piu' tutele lavoratori, obiettivo Zes

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 31 mag - "Bene l'approvazione definitiva del Ddl di ratifica degli accordi Italia-Svizzera. Con il voto di oggi abbiamo una definizione chiara delle aree di frontiera e tutele per i lavoratori, come l'aumento della Naspi erogata sul parametro svizzero e l'utilizzo di un fondo per erogare assegni integrativi dello stipendio dei lavoratori nei territori italiani di confine".

Cosi' i parlamentari lombardi della Lega Stefano Candiani, Massimiliano Romeo ed Eugenio Zoffili sull'approvazione a Palazzo Madama del Ddl di ratifica degli accordi Italia-Svizzera sui lavoratori frontalieri. "Obiettivo della Lega - affermano nella nota - resta la realizzazione di Zone Economiche Speciali per i territori di confine delle province di Como, Varese, Sondrio e VCO, cosi' come abbiamo chiesto in una proposta di legge gia' nella scorsa legislatura".

