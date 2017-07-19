Italia-Svizzera: Giorgetti riceve Keller-Sutter, focus su dossier fiscali -2

Da Governo elvetico rammarico per decisione Cantone Ticino (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 30 giu - In una nota il Consiglio federale elvetico spiega che "Keller-Sutter ha espresso la posizione del Consiglio federale, il quale ha accolto con rammarico la decisione del Governo del Cantone Ticino di sospendere una parte dei versamenti di compensazione dovuti in applicazione dell'Accordo sui frontalieri del 2020, annunciata poco prima dell'incontro.

Considerata l'importanza delle relazioni bilaterali, i ministri hanno convenuto di convocare una riunione tra i territori interessati (Ticino e Regione Lombardia) con l'obiettivo di far ripristinare la corretta esecuzione dei versamenti di compensazione per l'anno 2025 e chiarire ulteriormente i principali aspetti della normativa italiana sul contributo sanitario. Parallelamente, Italia e Svizzera si confronteranno su alcune questioni finanziarie in sospeso tra Regione Lombardia e Canton Grigioni.

In relazione all'Accordo sui frontalieri del 2020, Svizzera e Italia ne rivedono periodicamente l'attuazione. Il lavoro a livello tecnico proseguira' con l'auspicio di poter pervenire entro breve a possibili soluzioni.

Durante l'incontro, la Svizzera ha ribadito la disponibilita' ad avviare una revisione globale della Convenzione contro le doppie imposizioni, con l'obiettivo di modernizzare il dispositivo e favorire un incremento degli investimenti tra i due Paesi. Priorita' verra' attribuita al ristabilimento della corretta applicazione dell'Accordo frontalieri".

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(RADIOCOR) 30-06-26 18:36:36 (0635) 5 NNNN