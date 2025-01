Italia-Serbia: Cimmino (Confindustria), numeri in crescita, consolidare prospettive -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 31 gen - "Crescono, in particolare e con una tendenza positiva quasi ininterrotta - ha annotato Cimmino - le esportazioni italiane, indice di un progressivo apprezzamento del Made in Italy". E ci sono "significative prospettive di ulteriore sviluppo", per "374 milioni di euro" nei calcoli del Centro studi di Confindustria, con un potenziale di maggiore export "del 16%.

A fronte di un miglioramento della capacita' produttiva, l'industria italiana avra' inoltre uno spazio addizionale di manovra pari a 1,3 miliardi". Tra i comparti su cui puntare emergono "l'agrifood, il tessile-abbigliamento, gli apparecchi elettrici, ma soprattutto i prodotti in metallo e i macchinari". I beni strumentali rappresentano "gia' la prima voce del nostro export nel Paese" tanto che "la Serbia e' per l'Italia il primo mercato per potenziale tra gli emergenti in Europa con buone opportunita' di crescita pari al 37 per cento".

Fil

(RADIOCOR) 31-01-25 11:54:56 (0298) 5 NNNN