Italia-Mongolia: Urso, firmata dichiarazione congiunta su minerali e terre rare

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 03 dic - Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, e il Ministro dell'Industria e delle Risorse Minerarie della Mongolia, Damdinnyam Gongor, hanno sottoscritto oggi a Roma una dichiarazione congiunta per rafforzare la cooperazione nel settore dei minerali e delle materie prime critiche.

"Oggi aggiungiamo un importante tassello ai nostri rapporti industriali, avviando una collaborazione strutturata in un settore cruciale per l'Italia e l'Europa, come confermato oggi anche dalla Commissione con il piano d'azione RESourceEU sulle materie prime essenziali, fondamentali per la transizione energetica e per la competitivita' tecnologica", ha dichiarato Urso in una nota. L'intesa, inoltre, segna l'avvio della cooperazione bilaterale sulle terre rare e sulle materie prime essenziali per l'industria europea, in un contesto di crescente attenzione alla sicurezza dei flussi industriali strategici.

