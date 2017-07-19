Italia-Moldavia: Meloni vede presidente Sandu, pieno sostegno di Roma a Chisinau

'Comune condanna dei massicci attacchi russi' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 10 set - La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha ricevuto a Palazzo Chigi la presidente della Repubblica di Moldavia, Maia Sandu.

"Al centro del colloquio - si legge in una nota di Palazzo Chigi - le prospettive europee della Moldavia e i piu' recenti sviluppi dell'aggressione russa dell'Ucraina. Comune e' stata, in particolare, la condanna dei massicci attacchi degli ultimi giorni che hanno violato la scorsa notte anche lo spazio aereo polacco". Meloni "ha confermato il pieno sostegno italiano a Chisinau cosi' come dimostrato, da ultimo, dalla recente conclusione degli Accordi bilaterali in tema di sicurezza sociale e riconoscimento delle patenti di guida".

com-fil

(RADIOCOR) 10-09-25 13:13:06 (0317)GOV 5 NNNN