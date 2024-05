Italia-Libia: Urso, svilupperemo cooperazione win-win su materie prime critiche

Su modello di quella dell'Eni su petrolio e gas (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 21 mag - 'Sappiamo che l'economia per potersi sviluppare in autonomia avra' bisogno delle materie prime critiche, cioe' delle materie prime che servono per la produzione di chip, semiconduttori, batterie, pannelli fotovoltaici, impianti eolici, e sappiamo che questo lo si potra' fare in una collaborazione win-win qui in Libia, in cui molte di queste materie prime critiche fondamentali si trovano. Ed e' per questo che abbiamo deciso di sviluppare una cooperazione che, come quella realizzata dall'Eni nel petrolio e nel gas, dovra' svilupparsi nei prossimi anni sulle materie prime critiche che servono a produrre la tecnologia digitale e la tecnologia green su cui l'Europa e anche l'Africa dovranno puntare per il proprio sviluppo'. Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, intervenuto come ospite d'onore alla Conferenza internazionale per l'industria e la tecnologia a Tripoli in Libia. 'In questo panorama, la Libia puo' essere un attore prioritario per quanto riguarda l'economia digitale. La nostra Europa dovra' sempre piu' sviluppare la tecnologia green e tecnologia digitale e questo avverra' anche e soprattutto in Italia e in Sicilia, dove vicino alla fabbrica di pannelli fotovoltaici 3Sun, si sta sviluppando un hub di tecnologia digitale che sara' il principale hub di tecnologica digitale dell'Europa mediterranea', ha aggiunto Urso, sottolineando che 'anche per questo l'Italia, nel suo ruolo di presidente di turno del G7, ha voluto dare particolare attenzione al continente africano. La trasformazione digitale e' uno straordinario strumento per avvicinare l'Africa agli obiettivi di sviluppo sostenibile, penso ad esempio alla transizione green e digitale e alla diffusione dell'intelligenza artificiale e delle nuove tecnologie di frontiera, che sono fondamentali sia per le reti fisse in fibra ottica sia per le reti mobili 5G'.

Fla-

(RADIOCOR) 21-05-24 13:28:12 (0385)ENE 5 NNNN