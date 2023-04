Italia-India: Urso ha ricevuto ministro Industria e delegazione imprenditori

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 13 apr - Il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso ha ricevuto a Palazzo Piacentini, insieme al vice-ministro Valentino Valentini, una delegazione del governo e delle principali imprese indiane guidata dal ministro dell'Industria e del Commercio Piyush Goyal. L'incontro - spiega il Mimit - arriva a poco piu' di un mese dalla missione in India, il 2 marzo scorso, del presidente del Consiglio Giorgia, Meloni, che ha consentito di elevare le relazioni bilaterali tra i due Paesi al livello di partenariato strategico. Al centro dei colloqui odierni il rafforzamento della collaborazione industriale, soprattutto nel campo della manifattura avanzata. L'Italia - rimarca il ministero - e' presente in India anche nel settore delle infrastrutture, dove sono gia' in corso trattative tra aziende di punta dei due Paesi. Opportunita' di collaborazione anche nel settore spaziale, con possibili progetti di ricerca congiunti tra Isro India (l'agenzia indiana per la ricerca spaziale) e Asi in settori quali il telerilevamento, la comunicazione satellitare, la scienza spaziale. Si inserisce in questo quadro la possibile firma di un memorandum di intesa sui diritti di proprieta' industriale che permettera' di offrire maggiori garanzie alle imprese dei due Paesi, contrastando il fenomeno della contraffazione e promuovendo la cultura dell'innovazione e lo sviluppo di nuove tecnologie.

com-fil

