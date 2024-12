Italia-India: Urso, da spazio a materie prime, al via nuova fase cooperazione -2

Italia investira' 7,3 mld nello spazio nei prossimi 5 anni (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 02 dic - Nella sua tre giorni in India, tra il Villaggio Italia di Mumbai per il tour mondiale della nave Vespucci e la capitale New Delhi, si legge nel comunicato del Mimit, il ministro Urso ha incontrato rappresentanti della comunita' imprenditoriale italiana operante nel Paese asiatico e vertici dei grandi gruppi e conglomerati indiani, ai quali ha illustrato le opportunita' di investimento in Italia nei settori primari, come la siderurgia, e in quelli strategici, tra cui l'automotive, i semiconduttori, la space economy, la blue economy, la manifattura avanzata e l'energia, evidenziando le caratteristiche che rendono l'Italia un partner affidabile.

Quanto agli incontri con i ministri indiani, la nota Mimit ricorda che, "dopo l'incontro bilaterale con il ministro indiano dei Porti, Sarbananda Sonowal, intervenuto sabato per l'inaugurazione della mostra Italia Geniale al Villaggio Italia di Mumbai, Urso ha incontrato oggi, tra gli altri, i ministri Piyush Goyal (Commercio e Industria), Jitendra Singh (Scienza, Tecnologia e Spazio) e G. Kishan Reddy (Miniere e Carbone)". Con il ministro Goyal, Urso ha approfondito le possibilita' di collaborazione tra Italia e India nei settori industriali strategici per i due Paesi. Al centro del confronto con Singh, invece, un possibile ampliamento della cooperazione bilaterale legata allo sviluppo del nucleare di ultima generazione e nel settore dello Spazio, occasioni uniche per lo sviluppo scientifico e tecnologico del nostro Paese. In particolare, il ministro Urso, che e' anche autorita' delegata allo spazio, ha evidenziato che l'Italia investira' nei prossimi cinque anni 7,3 miliardi di euro nello spazio, e ha indicato come significativo l'arrivo, tra poche settimane di un addetto spaziale al Consolato di Bangalore, la capitale dell'IT e della ricerca spaziale in India. Infine, con Kishan Reddy sono state esaminate le possibili cooperazioni tra Italia e India nel settore dell'estrazione, della lavorazione e del riciclo delle materie prime critiche.

