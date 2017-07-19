Italia-India: Modi, interscambio va velocemente verso obiettivo 20 mld -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 20 mag - Dalla moda al fintech, dalla lavorazione della pelle, alla logistica, dalla mobilita' al settore manifatturiero, ha aggiunto Modi, "in tutti i settori metteremo insieme i nostri punti di forza e lavoreremo per il bene di tutta l'umanita'". Il primo ministro indiano ha poi evidenziato le collaborazioni nel settore della tecnologia e dell'innovazione, che "sono il motore della nostra partnership, in campi come l'intelligenza artificiale, il calcolo quantistico, lo spazio e l'energia nucleare". Nel settore civile, inoltre, "ci sono possibilita' illimitate di collaborazione", ha detto, facendo riferimento al "Centro di Innovazione India-Italia per collegare le start-up e i centri di ricerca di entrambi i Paesi". La collaborazione nel settore della difesa e della sicurezza, ha aggiunto, "sono simbolo e segno della fiducia reciproca", "la roadmap nel campo della difesa a livello industriale ha preparato la strada per il cosviluppo e la coproduzione".

Come potenze marittime, infine, "lavoreremo nel settore delle spedizioni, della modernizzazione dei porti, nella logistica e nella blue economy".

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(RADIOCOR) 20-05-26 13:51:52 (0432) 5 NNNN