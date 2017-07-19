Italia-India: Meloni e Modi, polo innovazione Innovit per rafforzare cooperazione

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 20 mag - Nel corso dell'incontro bilaterale la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e il primo ministro dell'India, Narendra Modi, "hanno annunciato la creazione di Innovit India, un polo di innovazione situato in India volto a rafforzare la cooperazione tra i rispettivi ecosistemi dell'innovazione, sostenere programmi di accelerazione delle startup, l'accesso al mercato e l'abbinamento commerciale, la ricerca congiunta, la collaborazione universitaria e la mobilita' dei talenti in settori quali fintech, sanita', semiconduttori, logistica e catene di approvvigionamento, agritech, energia, calcolo quantistico e intelligenza artificiale". Lo si legge nella dichiarazione congiunta tra Italia e India rilasciata al termine del vertice.

"Entrambi i leader - si legge ancora nel documento - hanno accolto con favore il primo Dialogo su Scienza e Innovazione tra universita' e centri di ricerca indiani e italiani tenutosi a Delhi nell'aprile 2025 e attendono con interesse di ospitare la sua prossima edizione in Italia nel corso di quest'anno".

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(RADIOCOR) 20-05-26 15:43:33 (0523)GOV 5 NNNN