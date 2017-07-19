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            Italia-India: Meloni, determinati a portare avanti il corridoio Imec

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 20 mag - "Siamo determinati a portare avanti l'Imec, il corridoio infrastrutturale ed economico tra Europa, Medio Oriente e India, un'iniziativa nata in ambito G20, nella quale crediamo entrambi molto, perche' pensiamo che possa liberare un potenziale straordinario per il nostro commercio, per le nostre imprese e per le nostre relazioni". Lo ha rimarcato la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nelle dichiarazioni alla stampa dopo aver incontrato il premier indiano Narendra Modi.

            Italia e India, ha rimarcato Meloni, hanno "in comune un'altra caratteristica: siamo due penisole, due piattaforme logistiche che sono proiettate in spazi cruciali per il mondo, il Mediterraneo e l'Indo-Pacifico. Crediamo che rafforzare le interconnessioni tra questi due grandi spazi sia fondamentale".

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            (RADIOCOR) 20-05-26 14:58:02 (0487)GOV,INF 5 NNNN

              


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