Italia-India: Meloni, accordi di oggi rafforzano cooperazione in molti ambiti

Infrastrutture, energia, difesa, minerali critici (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 20 mag - "Le importanti intese che sottoscriviamo oggi puntano a rafforzare la nostra cooperazione in uno spettro molto ampio di ambiti". Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nelle dichiarazioni alla stampa al termine dell'incontro con il premier indiano Narendra Modi. "Il nostro obiettivo - ha spiegato la premier - e' valorizzare la complementarieta' tra i nostri tessuti" produttivi in vari settori, "dalla manifattura avanzata alle infrastrutture, all'energia. La difesa e' un ambito di cooperazione sul quale stiamo lavorando molto e bene. I minerali critici, l'agroindustria, il trasporto marittimo, il turismo, la cultura, che anche sono per due civilta' millenarie un'occasione di crescere insieme".

" E' un lavoro - ha spiegato Meloni - che vogliamo arricchire oggi anche con un confronto che avremo con alcuni tra i principali rappresentanti del mondo imprenditoriale, sia italiano che indiano, per confrontarci anche con loro su come meglio possiamo favorire le sinergie tra i nostri campioni industriali, tra i nostri sistemi produttivi e per quello che ci riguarda, lato italiano, anche per attrarre reciprocamente maggiori investimenti diretti".

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(RADIOCOR) 20-05-26 13:19:31 (0405)GOV 5 NNNN