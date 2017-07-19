Italia-India: Meloni, abbiamo una visione comune su molte grandi sfide globali

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 20 mag - "Italia e India condividono una visione comune su molte delle grandi sfide del nostro tempo: la stabilita' internazionale, la difesa delle regole, la sicurezza economica, la resilienza delle catene del valore, la promozione della pace, lo sviluppo inclusivo". Cosi' la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nelle dichiarazioni alla stampa dopo l'incontro con il premier indiano Narendra Modi a Villa Pamphilj.

"Abbiamo parlato - ha spiegato la premier - anche di molti degli scenari complessi che la nostra epoca ci pone di fronte, dell'Ucraina, del nostro impegno per arrivare a una pace giusta e duratura, della crisi iraniana" nonche' dell'Indo-Pacifico, su cui "condividiamo la visione indiana di un Indo-Pacifico libero, aperto e inclusivo. In questi scenari che sono sempre piu' interconnessi tra loro, Italia e India continueranno a fare la propria parte a ogni livello, spesso insieme, per contribuire alla pace e riportare stabilita'", ha assicurato Meloni.

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(RADIOCOR) 20-05-26 13:37:20 (0419)GOV 5 NNNN