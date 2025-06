Italia-India: Confindustria, da Lombardia 39% scambi per 5,5 mld

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 05 giu - 'Il 39% del totale degli scambi commerciali tra l'Italia e l'India e' lombardo. Con 5,54 miliardi di euro su un totale di circa 14 miliardi di euro, il dato e' eloquente ed e' in crescita. In un anno e' cresciuto del 10,4% raggiungendo il massimo storico'. Lo ha detto presidente di Confindustria Lombardia, Giuseppe Pasini, in occasione del Business Forum Italia-India a Brescia organizzato dal ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e Governo indiano in collaborazione con Confindustria e Ice-Agenzia, e il supporto di Confindustria Brescia, Confindustria Lombardia e Cdp, Sace e Simest. 'L'export lombardo verso l'India sfiora i 2 miliardi di euro l'anno a fronte di 3,57 miliardi di importazioni, valore che posiziona il Paese asiatico al nono posto tra i Paesi da cui la Lombardia importa di piu'.

Protagonisti dell'export lombardo in India sono i macchinari (41%), le sostanze e prodotti chimici (12,95%), metalli di base (11%) e la farmaceutica (9,10%). Le merci lombarde piu' richieste in India, invece, sono i computer, gli apparecchi elettronici e ottici (35,17%) e i metalli di base e prodotti in metallo (21,41%)'. Per Pasini, 'l'India rappresenta quindi non solo un mercato ma un partner strategico per il sistema produttivo lombardo, sia in chiave di sviluppo innovativo e tecnologico sia dato il contesto globale di incertezza e in vista della finalizzazione dell'accordo di libero scambio Ue-India, in una prospettiva di diversificazione degli sbocchi commerciali'. E ha aggiunto: 'L'ampia partecipazione delle nostre imprese al Forum (di Brescia ndr), con l'organizzazione di oltre 150 incontri B2B con le controparti indiane, certifica il crescente interesse del nostro sistema imprenditoriale'.

