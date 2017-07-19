Italia-Giappone: Takaichi, stiamo facendo progressi nella cooperazione spaziale

Avanza anche collaborazione tra imprese dell'aerospazio (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 15 giu - Italia e Giappone "per quanto riguarda la cooperazione spaziale" stanno "facendo progressi". Cosi' la premier del Giappone Sanae Takaichi nel corso delle dichiarazioni congiunte alla stampa al termine dell'incontro con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni a Villa Pamphilij. "In questa occasione abbiamo pubblicato una dichiarazione congiunta sulla cooperazione spaziale", ha sottolineato. "Sta avanzando anche la cooperazione tra le imprese dell'aerospazio", ha detto, facendo riferimento "per esempio alle misure contro i detriti spaziali e la cooperazione sui dati satellitari".

Nell'occasione, ha aggiunto Takaichi, "abbiamo firmato un documento di cooperazione intergovernativa per la promozione della scienza e tecnologie avanzate".

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