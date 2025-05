Italia-Giappone: memorandum tra Camere commercio di Roma e di Osaka

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 20 mag - Le Camere di Commercio di Roma e di Osaka hanno siglato un memorandum di intesa per creare una piattaforma stabile per lo scambio di opportunita' e per condividere programmi e iniziative economiche e commerciali bilaterali. La firma, secondo quanto si legge in una nota, e' stata posta a Osaka da Lorenzo Tagliavanti, presidente della Camera di Commercio di Roma, e Torii Shingo, presidente della Osaka Chamber of Commerce and Industry. Il protocollo punta a promuovere processi di internazionalizzazione e partnership su percorsi legati all'attrazione di investimenti, all'incontro tra ecosistemi dell'innovazione e alla co-progettazione internazionale a vantaggio delle imprese che operano nei rispettivi ambiti territoriali.

"L'intesa firmata oggi rappresenta - spiega Tagliavanti - una preziosa occasione per rafforzare ulteriormente le importanti relazioni commerciali gia' in atto tra il Giappone e Roma.

Siamo sicuri che, a seguito dell'odierna sottoscrizione del Memorandum d'intesa, i legami tra le imprese dei nostri territori potranno, sempre piu', consolidarsi in partnership proficue e di lunga durata, nel segno dello sviluppo economico, dell'innovazione e della sostenibilita'.

Raggiungere questa intesa durante l'Expo Universale rappresenta un valore aggiunto a vantaggio di tutto il nostro Made in Italy'. 'La Camera di Commercio di Osaka - ha detto il presidente Torii Shingo - e' onorata di firmare un'intesa con la Camera di Commercio di Roma. Osaka e' una citta' che ha un passato importante e guarda al futuro con speranza e fiducia, nel segno dello sviluppo e del benessere. Questo protocollo siglato oggi rafforza i legami economici gia' esistenti tra Roma e il Giappone e, in particolare, assicura alle imprese dei due territori assistenza reciproca e occasioni di incontro e business'.

Nel 2024 - conclude il comunicato - l'interscambio commerciale tra Roma e il Giappone e' stato pari a 857,1 milioni di euro (+4,9% sul 2023). L'export di Roma verso il Giappone e' stato di 183,6 milioni di euro (+6,3% sul 2023) a fronte di un import pari a 673,5 milioni di euro (+4,5% sul 2023).

