Italia-Giappone: Meloni domani riceve Takaichi, spazio e difesa al centro vertice

Italia, Giappone e Uk impegnati nel Gcap (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 14 giu - La presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni, domani incontrera' il primo ministro del Giappone, Sanae Takaichi, in visita a Roma nell'ambito di una missione europea connessa alla partecipazione al Vertice G7 di Evian. L'incontro, spiegano fonti italiane, consentira' di verificare lo stato di avanzamento delle intese concordate dai due Capi di Governo nel corso della missione della Presidente Meloni a Tokyo del 16 gennaio scorso e di individuare ulteriori iniziative di collaborazione da promuovere in vista del Vertice G20 di dicembre. Tali iniziative, viene rimarcato dalle stesse fonti, contribuiranno a consolidare il partenariato strategico bilaterale e a conseguire risultati tangibili nel 2026, anno che segnera' il 160 anniversario delle relazioni diplomatiche tra Italia e Giappone. A seguito dell'elevazione delle relazioni bilaterali al rango di Partenariato Strategico Speciale, sancita nel gennaio scorso, la cooperazione tra Italia e Giappone ha registrato una significativa intensificazione in numerosi ambiti di interesse comune, due tra tutti spazio e difesa. Proprio nel settore spaziale, i due Capi di Governo adotteranno una dichiarazione congiunta volta a rafforzare la cooperazione tra le rispettive Agenzie spaziali, promuovere nuove sinergie tecnologiche e scientifiche e favorire lo sviluppo di partenariati industriali strategici. Prosegue, inoltre, la collaborazione nel campo della difesa, nel quadro del Global Combat Air Programme (GCAP), progetto che vede Italia e Giappone impegnati insieme al Regno Unito per sviluppare un caccia di sesta generazione per rafforzare la sicurezza euro-atlantica e nell'Indopacifico.

vmg.

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