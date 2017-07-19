Italia-Giappone: Meloni domani riceve Takaichi, spazio e difesa al centro vertice -2

Confronto anche sui principali dossier internazionali (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 14 giu - L'incontro tra la presidente Meloni e la premier Takaichi rappresentera' anche l'occasione per imprimere un nuovo impulso al Partenariato attraverso il lancio di nuove iniziative e il rafforzamento della cooperazione in ambiti di comune interesse strategico.

Il Giappone si conferma il terzo partner commerciale dell'Italia in Asia, nonche' la seconda destinazione delle esportazioni italiane nel continente asiatico. Nel 2025 l'interscambio commerciale ha raggiunto i 12,3 miliardi di euro, con un saldo positivo per l'Italia pari a 4,4 miliardi di euro. Nel primo trimestre del 2026 gli scambi bilaterali si sono attestati a circa 3 miliardi di euro, facendo registrare un avanzo commerciale per l'Italia di circa 1 miliardo di euro. Significativa e' inoltre la presenza del sistema imprenditoriale italiano in Giappone, dove operano 166 imprese italiane con un fatturato complessivo pari a circa 3 miliardi di euro. Il colloquio fra la presidente Meloni e il primo ministro Takaichi offrira' l'opportunita', anticipano le fonti italiane, di un approfondito scambio di vedute sui principali dossier dell'agenda internazionale, anche in vista del Vertice G7 di Evian. Italia e Giappone confermeranno l'impegno comune per favorire una pace giusta e duratura in Ucraina e in Medio Oriente, per garantire la sicurezza e la stabilita' dell'Indo-Pacifico, per aumentare la resilienza economica e ridurre le vulnerabilita' negli approvvigionamenti di materie prime critiche.

vmg

(RADIOCOR) 14-06-26 18:32:17 (0431)GOV 5 NNNN