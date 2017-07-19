Italia-Giappone: Meloni, con Takaichi incontro importante, capaci lavorare insieme

Cooperazione strategica sempre piu' solida (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Tokyo, 16 gen - "Un incontro importante per rafforzare un rapporto fondato su rispetto reciproco, amicizia e valori condivisi, che affonda le radici in oltre 160 anni di relazioni diplomatiche e guarda con decisione al futuro". Lo scrive con un post sui social la presidente del Consiglio Giorgia Meloni rimandando all'incontro di questa mattina a Tokyo con la premier giapponese Sanae Takaichi. "Abbiamo ribadito la volonta' - rimarca Meloni nel post - di far crescere una cooperazione strategica sempre piu' solida: dall'economia all'innovazione, dalla tecnologia all'industria, dalla sicurezza alla ricerca, fino alle grandi sfide globali. Italia e Giappone sono partner affidabili, capaci di lavorare insieme per la stabilita', la crescita e un ordine internazionale fondato sulle regole, sul dialogo e sulla responsabilita'. In un mondo che cambia rapidamente, rafforzare legami come questo significa costruire sicurezza e opportunita' concrete per i nostri cittadini e per le future generazioni. Un'amicizia che si consolida. Una collaborazione che guarda lontano".

vmg

