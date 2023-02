Italia-Germania: Urso, piena sintonia sui dossier, serve politica europea comune

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 20 feb - Il ministro per le Imprese e il Made in Italy, Adolfo Urso, ha incontrato oggi a Berlino il vice cancelliere e ministro dell'economia e della protezione climatica tedesco, Robert Habeck, con cui ha affrontato i principali temi di politica industriale bilaterale ed europea. 'Con Habeck abbiamo una visione comune su molti dossier - ha spiegato Urso - che mi auguro siano poi sviluppati nel Piano di azione italo tedesco in corso di negoziato. Vi e' piena sintonia su una politica industriale pragmatica e non ideologica'.

Urso e Habeck hanno poi affrontato i temi di politica industriale europea con la consapevolezza che occorre trovare una convergenza tra la revisione temporanea degli aiuti di Stato, al fine di accelerare le procedure, e la piena flessibilita' nell'utilizzo delle risorse europee, gia' previste nel Pnrr, nel Repower UE e nei fondi di coesione.

Habeck ha invitato il ministro Urso per una trilaterale con la Francia da fare entro l'estate per confrontarsi su materie prime critiche e politiche di transazione green e digitale.

'Obiettivi fondamentale dei nostri Paesi e' raggiunge la autonomia strategica sulle due transizioni green e digitale, per non passare - ha aggiunto Urso - dalla dipendenza energetica dalla Russia a quella tecnologica della Cina.

com-Sim

(RADIOCOR) 20-02-23 19:29:55 (0509) 5 NNNN