            Notizie Radiocor

            Italia-Germania: Meloni, nostri 'Made in' sono marchi, e' la nostra forza

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 23 gen - "La forza della nostra produzione industriale in un contesto globalizzato non puo' che essere la riconoscibilita' del marchio come garanzia di alta qualita'. E su questo Italia e Germania possono essere un modello e sono un modello per l'intero continente europeo". Lo ha sottolineato la premier Giorgia Meloni nel suo intervento al forum imprenditoriale Italia-Germania.

            "Penso - ha argomentato Meloni - che ci sia un fondamentale punto in comune nella produzione delle nostre due nazioni ed e' la qualita' riconosciuta dei nostri prodotti: Made in Germany e Made in Italy sono marchi che significano prodotti di alta qualita'. Se volessimo seguire dei cliche' semplificati, si direbbe che il prodotto tedesco e' un prodotto che da' garanzia di affidabilita' e di solidita', il prodotto italiano e' una garanzia di attenzione ai dettagli, di creativita', di bellezza. Possono sembrare semplificazioni ma non lo sono".

