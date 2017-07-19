Sei in: Home page › Notizie e Formazione › Radiocor › Economia
Italia-Germania: Giorgetti vede ministro Finanze, convergenze in vista bilaterale
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Johannesburg, 23 nov - "Il ministro Giorgetti al G20 in Sudafrica: 'Sono lieto di incontrare nuovamente il ministro tedesco Klingbeil. Abbiamo opinioni convergenti anche in preparazione del prossimo vertice bilaterale di gennaio'". Lo comunica il Mef sul proprio profilo X.
