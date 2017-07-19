Italia-Germania: Bernini firma dichiarazione congiunta su ricerca e sviluppo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 23 gen - Anna Maria Bernini, ministra dell'Universita' e della Ricerca e la ministra federale della Ricerca, della Tecnologia e dello Spazio, Dorothee Bar, hanno sottoscritto una Dichiarazione congiunta su universita' e ricerca che rafforza il partenariato strategico tra Italia e Germania nei settori dell'universita', della ricerca scientifica e dell'innovazione.

La Dichiarazione e' stata firmata nell'ambito del Vertice intergovernativo Italia-Germania, oggi a Villa Doria Pamphilij. 'La collaborazione scientifica e' uno dei pilastri del piano d'azione per la cooperazione strategica bilaterale tra Italia e Germania. In un contesto internazionale sempre piu' complesso - ha sottolineato Bernini- scienza e ricerca si affermano come leve strategiche, come la sicurezza e la competitivita' industriale, nel rafforzare la stabilita', l'innovazione e la crescita condivisa tra Paesi amici".

Germania e Italia "sono legate da una rete ampia e diversificata di cooperazioni universitarie e di ricerca, cresciuta nel corso di un lungo periodo. Con la Dichiarazione congiunta odierna tra i nostri ministeri rafforziamo ulteriormente questa stretta collaborazione. Cosi' facendo creiamo le condizioni per il nostro ulteriore sviluppo scientifico ed economico, nonche' per la nostra capacita' di innovazione e di competitivita'', ha dichiarato Bar.

