Italia-Germania: Bernini e omologa Bar si confrontano su sito Einstein Telescope

Progetto prioritario anche per la Germania (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 23 gen - Einstein Telescope, il progetto europeo per costruire un osservatorio sotterraneo di onde gravitazionali di terza generazione, e' stato oggi al centro di uno "scambio di idee" tra la ministra dell'Universita' e della Ricerca, Anna Maria Bernini e la ministra tedesca della Ricerca, della Tecnologia e dello Spazio Dorothee Bar.

Il confronto e' avvenuto nell'ambito del vertice intergovernativo Italia-Germania a Roma.

L'Italia ha presentato due anni, con la presidente del Consiglio Meloni nel corso di una cerimonia all'Osservatorio astronomico di Monte Mario, la candidatura per ospitarlo in Sardegna, nell'area della miniera dismessa di Sos Enattos, vicino a Lula (Nuoro). La Germania ha presentato due distinti siti nazionali come possibili sedi dell'infrastruttura.

Bernini nel corso dell'incontro, si legge in una nota, Bernini ha evidenziato come il sito in Sardegna presenti caratteristiche geofisiche e ambientali particolarmente favorevoli per ospitare l'Einstein Telescope. L'area e' riconosciuta dalla comunita' scientifica come una delle piu' adatte, in Europa, per la realizzazione di un laboratorio sotterraneo dedicato all'osservazione delle onde gravitazionali, grazie a livelli estremamente bassi di rumore sismico e antropico, condizioni che consentono prestazioni ottimali dell'infrastruttura.

Bernini ha ricordato a Bar come la comunita' scientifica internazionale indichi l'opzione del doppio sito, basata su due interferometri a 'L', come la soluzione in grado di garantire i migliori risultati scientifici e di ridurre i rischi tecnologici e finanziari. Il Governo federale tedesco considera il progetto Einstein Telescope prioritario e sta valutando gli aspetti scientifici e i dati relativi alle due proposte emerse in Germania per assumere, nei prossimi mesi, una decisione su base oggettiva. Le due esponenti di governo hanno condiviso l'esigenza di accelerare il percorso decisionale, con l'obiettivo di giungere a una scelta entro il 2027.

