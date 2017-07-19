Italia-Francia: Urso, l'Europa deve riprendere la via della crescita

Serve revisione Ets, Automotive pilastro industria europea (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Antibes, 25 giu - "L'Europa deve riprendere la via della crescita. Non c'e' piu' tempo. In questi mesi segnati dal propagarsi delle guerre, dei conflitti commerciali e delle tensioni politiche, Italia e Francia hanno intensificato la loro cooperazione. I nostri Paesi vogliono essere protagonisti nell'indirizzare le scelte dell'agenda europea". Cosi' il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso in apertura del Business Forum Italia-Francia, nell'ambito del 36 Vertice intergovernativo tra i due Paesi. "Occorre intervenire con una revisione del sistema Ets - ha detto Urso - una vera e propria tassa per le nostre imprese. Dobbiamo garantire stabilita' e prevedibilita' dei prezzi, contrastando la speculazione finanziaria". Quanto al settore automotive "e' un pilastro dell'industria europea e l'Europa non puo' rinunciare alla propria industria. Dobbiamo riaffermare il principio della piena neutralita' tecnologica, perche' l'Europa si e' fondata sulla liberta'". Secondo il ministro e' necessario "presidiare le frontiere delle nuove tecnologie AI, cloud e quantum". Urso ha auspicato quindi che l'Europa acceleri sulla via delle riforme con "Italia e Francia che devono lavorare insieme per orientare la Commissione europea verso un processo radicale di riforme".

vmg

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