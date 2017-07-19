Italia-Francia: Urso, intesa su moda apre stagione per filiere forti e integrate

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 25 giu - "Oggi si fortifica un'alleanza strategica senza precedenti tra i due Paesi produttori del lusso nel mondo. E' la scelta di unire forze, visione e responsabilita', condividendo un unico ecosistema industriale e creativo'. Lo dichiara in una nota il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, commentando il protocollo d'intesa firmato dal presidente della Camera Nazionale della Moda Italiana, Carlo Capasa, e il presidente de La Federation de la Haute Couture et de la Mode, Pascal Morand, a margine del Business Forum italo-francese di Le Cannet. 'Con questa intesa - ha aggiunto - rafforziamo le nostre filiere, consolidiamo le nostre catene del valore e diamo maggiore forza alla tutela del comparto nelle sedi europee. E' una svolta che segna una nuova stagione per la nostra moda nella competizione globale: piu' forte, piu' coesa, e soprattutto piu' integrata'.

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(RADIOCOR) 25-06-26 19:31:46 (0730) 5 NNNN