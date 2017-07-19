Italia-Francia: Urso incontra Moulin, obiettivo costruire piattaforma condivisa

In vista del prossimo vertice intergovernativo (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 08 nov - I principali dossier europei di politica industriale, i rapporti bilaterali tra Italia e Francia in vista del prossimo vertice intergovernativo, l'attuazione del Trattato del Quirinale e la cooperazione nel settore spaziale. Questi i temi al centro dell'incontro che si e' tenuto al Mimit tra il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, e il segretario generale della Presidenza della Repubblica francese, Emmanuel Moulin.

"In vista del prossimo vertice intergovernativo, il nostro obiettivo e' costruire una piattaforma industriale condivisa e capace di incidere in Europa. Dobbiamo pero' allineare le posizioni gia' entro dicembre, quando la Commissione discutera' la revisione del regolamento sulle emissioni CO2 nel settore automotive", ha dichiarato il ministro Urso. "Con la Germania condividiamo la necessita' di una piena neutralita' tecnologica nella decarbonizzazione e auspichiamo di estendere questa convergenza anche alla Francia, per presentare un documento comune con Parigi e Berlino", ha concluso.

Urso ha ricordato la forte convergenza tra Italia e Francia su temi strategici come la semplificazione normativa per le pmi e le startup e il coordinamento su intelligenza artificiale, spazio e difesa.

Il ministro ha inoltre evidenziato la necessita' di promuovere un uso responsabile dell'intelligenza artificiale e di rafforzare l'ecosistema europeo dei semiconduttori.

Infine, Urso e Moulin hanno ribadito la necessita' per l'Europa di colmare il divario con gli altri grandi player globali nel settore spaziale, potenziando i lanci dei vettori Vega e Ariane e sviluppando una costellazione europea in orbita bassa piu' avanzata. Hanno inoltre richiamato l'accordo tra Leonardo, Thales e Airbus come primo passo verso una vera alleanza industriale europea.

