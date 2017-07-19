Italia-Francia: Trattato del Quirinale 'pietra angolare' nostre relazioni

Insieme per rafforzare le rispettive economie (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Antibes, 26 giu - Con il 36esimo vertice Italia-Francia "celebriamo l'amicizia, profondamente radicata nella storia e nella geografia, che lega Francia e Italia, sancita dal" Trattato del Quirinale che "rappresenta una pietra angolare delle nostre relazioni e uno strumento fondamentale per rafforzare la nostra cooperazione a beneficio dei nostri Paesi, dei nostri popoli, nonche' del futuro e della prosperita' dell'Unione europea e del continente europeo". E' quanto si legge nella dichiarazione congiunta sottoscritta ieri al termine del vertice intergovernativo da Emmanuel Macron e Giorgia Meloni ad Antibes. "Di fronte alle numerose sfide - viene ribadito - riaffermiamo la nostra comune volonta' di realizzare un'Europa piu' unita, sovrana, democratica, resiliente e competitiva. A tal fine, intensificheremo la nostra sempre stretta cooperazione bilaterale, specialmente nei settori politico, economico, agricolo, sociale, educativo, scientifico e culturale, nonche' in quelli industriali e innovativi, strategici per il futuro delle nostre nazioni e dell'Unione europea".

Diversi i capitoli dedicati al fronte economico, agenda Ue e competitivita'. "Sulla base dei rapporti Letta e Draghi, e' scritto nella dichiarazione congiunta, collaboreremo per rafforzare la competitivita' e la sostenibilita' delle nostre economie, garantendo al contempo la nostra sicurezza economica sia a livello nazionale che a livello UE attraverso un'efficace protezione dei nostri asset critici, delle imprese e delle infrastrutture, la riduzione dei rischi nei settori critici e strategici, la deterrenza in particolare nei confronti di qualsiasi forma di coercizione e il rafforzamento della cooperazione con partner fidati.

Sosterremo la semplificazione e l'adattamento del quadro Ue in materia di aiuti di Stato per agevolare gli investimenti nei settori strategici, preservando al contempo l'integrita' del mercato unico e garantendo condizioni di parita' tra gli Stati membri".

vmg

(RADIOCOR) 26-06-26 08:00:04 (0070) 5 NNNN