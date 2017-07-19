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            Italia-Francia: sette gli accordi firmati nel vertice di Antibes

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Antibes, 25 giu - Sono sette gli accordi firmati tra Italia e Francia nel vertice intergovernativo in corso ad Antibes. Una dichiarazione d'intenti relativa al rafforzamento della cooperazione tra il ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale e il ministero dell'Europa e degli Affari esteri della repubblica francese con una dichiarazione Italia-Francia sui mari e l'oceano. Un'intesa amministrativa relativa alla creazione e all'organizzazione di una squadra mista in materia di contrasto all'immigrazione clandestina.

            Un cronoprogramma di difesa italia-francia 2026-2031. Una dichiarazione congiunta sulla collaborazione in ambito spaziale nel quadro del Trattato del Quirinale. Un memorandum d'intesa sulla cooperazione in materia di indicazioni geografiche. Una dichiarazione d'intenti in materia di patrimonio culturale. E una dichiarazione sullo sviluppo dell'asse ferroviario Marsiglia- Nizza-Genova.

            vmg

            (RADIOCOR) 25-06-26 19:38:51 (0744)GOV 5 NNNN

              


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