Italia-Francia: Meloni, lavoriamo per potenziare interscambio, si puo' fare meglio
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Antibes, 25 giu - "Vogliamo ovviamente continuare a lavorare per potenziare le nostre amplissime relazioni economiche e commerciali, nel 2025 l'interscambio ha superato la soglia record di 112 miliardi di euro, la Francia rimane il primo investitore estero in Italia, ma io penso che anche su questo si possa sempre fare meglio". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nella conferenza stampa con il Presidente francese Emmanuel Macron al termine dell'incontro bilaterale.
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(RADIOCOR) 25-06-26 20:04:38 (0775)GOV 5 NNNN