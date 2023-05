Italia-Francia: Medef-Confindustria, imprese pronte a rinnovare Ue -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 26 mag - Secondo i due presidenti, per rafforzare la politica industriale europea bisogna: accelerare i percorsi di transizione energetica, alimentata da un sistema resiliente, decarbonizzato, controllabile e competitivo, con il ricorso a fonti di energia rinnovabili e a basse emissioni e una "celere e ambiziosa" riforma del mercato; creare un'autonomia strategica aperta fondata sulla competitivita', al contempo evitando scelte politiche che rischino di portare a un processo di deindustrializzazione; serve una politica commerciale ambiziosa per attrarre investimenti e ridurre l'eccessiva dipendenza dai singoli fornitori di materie prime critiche; un'agenda legislativa chiara e realistica che sostenga le imprese nella doppia transizione, ripristinando l'idea di un Mercato Unico ben funzionante senza porre barriere alle operazioni aziendali transfrontaliere ne' agli investimenti intra-Ue. In particolare le due organizzazioni criticano la proposta sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggi e la proposta Euro 7; bisogna rafforzare il quadro delle competenze ecologiche e digitali; sostenere le riforme per dare slancio alla produttivita' europea e definire un quadro di governance economica credibile e rispettato per la sostenibilita' del debito pubblico e una crescita economica e inclusiva, con una maggiore flessibilita' parallela a un'attuazione credibile, garantendo risorse sufficienti e adeguate a promuovere investimenti pubblici e privati.

