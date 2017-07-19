Italia-Francia: intesa su fondi a Politica agricola e reciprocita'

Incontro bilaterale tra i ministri agricoli (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 25 giu - Piu' risorse per la Politica agricola comune, difesa della reciprocita' commerciale e una strategia di tutela comune per i prodotti Dop e Igp. Sono i principali punti comuni emersi dall'incontro bilaterale tra il ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida, e la controparte francese, Annie Genevard, nell'ambito del vertice intergovernativo Italia-Francia di Antibes finalizzato, sottolinea una nota del Masaf, a fare sponda comune a Bruxelles in vista dei prossimi negoziati europei. L'incontro ha messo al centro la Pac con una linea comune chiara: la Politica agricola e' un asset strategico intoccabile e non si prestera' a tagli di bilancio, dovendo anzi garantire fondi adeguati per transizione climatica e stabilita' dei mercati.

com-arl.

Gli ultimi video Radiocor

(RADIOCOR) 25-06-26 20:05:51 (0777)FOOD 5 NNNN