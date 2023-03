Italia-Emirati: Road to Trento, tema energia strategico, cruciale diversificazione

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 15 mar - La questione energetica e' strategica per l'Italia e a livello globale, soprattutto in un momento in cui il conflitto in Ucraina ha reso necessario diversificare le fonti di approvvigionamento. Per mettere a punto strategie efficaci e sostenibili e' necessario un approccio collaborativo. E' quanto emerso durante la tappa di Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti, di "Road to Trento 2023", terzo appuntamento internazionale del Festival dell'Economia di Trento, organizzato da Il Sole 24 Ore e Trentino Marketing, per conto delle istituzioni trentine. "La questione energetica e' strategica. Il conflitto in Ucraina ha messo in luce la necessita' dell'Europa di rivedere e rielaborare le fonti di approvvigionamento energetico e questo e' importante per il nostro Paese. Siamo riusciti a diversificare in modo straordinario. L'energia va valutata in un contesto piu' ampio e strategico, l'Italia ha diversificato l'import e Africa e Medio Oriente sono diventati riferimenti importanti, da parte dei Governi c'e' stata molta apertura", ha detto durante uno dei panel Umberto Tavolato, direttore relazioni internazionali della Fondazione Med-Or, intervenendo durante uno dei panel. Per mettere a punto le strategie piu' efficaci occorrono la partcipazione e il contributo di tutti gli attori coinvolti, compreso il settore privato: "Siamo convinti che il ruolo del settore privato sia centrale, anche a livello di regolamentazione e quadro legislativo e normativo. Un contesto normativo chiaro e' necessario per creare quelle partnership che hanno un ruolo cosi' importante", ha detto Ruggero Arico', direttore affari istituzionali internazionali di Enel Group, ricordando che "occorre anche sviluppare le conoscenze e le competenze, anche attraverso percorsi di studio".

