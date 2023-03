Italia-Emirati: Road to Trento, focus su cooperazione e ruolo settore privato su svolta green

Cartia d'Asero: ruolo primo piano aziende italiane (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 15 mar - L'impegno del settore privato per la transizione energetica, la necessita' di creare un ponte tra Italia, Africa e Medio Oriente in un'ottica di internazionalizzazione, il percorso da fare sulla sostenibilita' e la decarbonizzazione in vista della Cop24. Sono alcuni degli argomenti di cui si sta parlando durante la tappa emiratina di "Road to Trento 2023", terzo appuntamento internazionale del Festival dell'Economia di Trento, organizzato da Il Sole 24 Ore e Trentino Marketing, per conto delle istituzioni trentine.- L'evento e' un primo seguito concreto del memorandum sulla cooperazione rafforzata firmato ad Abu Dhabi dal ministro degli Esteri, Antonio Tajani e dal Ministro dell'Industria degli Emirati Arabi e presidente designato della Cop28 Sultan Al Jaber.

"Abbiamo voluto mettere al centro di questo incontro il ruolo svolto dalla tecnologia italiana negli Emirati Arabi Uniti: le aziende italiane, infatti, sono leader mondiali nelle soluzioni tecnologiche per l'energia pulita e giocano un ruolo di primo piano nella decarbonizzazione e nella sostenibilita' del settore", ha detto l'amministratrice delegata del Gruppo 24 Ore, Mirja Cartia d'Asero, intervenendo in apertura dell'evento e sottolineando che "il momento di confronto di oggi tra i manager delle principali aziende del settore energetico italiano ed emiratino mira proprio a creare ulteriori opportunita' di collaborazione in vista dell'appuntamento con la prossima conferenza Onu sul clima con l'obiettivo di dare un seguito concreto al memorandum di cooperazione rafforzata appena siglato tra i nostri due Paesi". Abu Dhabi e gli Emirati Arabi stanno crescendo a ritmi molto forti e stanno portando avanti progetti ambiziosi, facendo progressi sui fronti dell'energia e dell'urbanistica, giocando un ruolo sempre piu' rilevante sul piano internazionale. Per questo, la collaborazione diventa cruciale: "Tradizionalmente l'Italia e' sempre stato un Paese molto attento e in prima linea, tra quelli europei, verso il Medio Oriente e il Nord Africa. E' importante che questo resti un tratto distintivo del sistema Italia", ha detto il direttore del Sole 24 Ore, Fabio Tamburini, sottolineando che "d'altra parte l'Italia e' il trampolino dell'Europa nel Mediterraneo ed e' il Paese ideale anche per mentalita' per poter dialogare con gli Emirati Arabi Uniti, un Paese che partendo dal petrolio e dall'energia sta facendo un tratto di strada importante in tempi rapidissimi verso lo sviluppo di altre forme di energia e non solo".

