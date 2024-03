Italia-Egitto: Meloni, adottati piu' di 10 memorandum d'intesa -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Il Cairo, 17 mar - Sulla dichiarazione congiunta Ue-Egitto, Meloni ha sottolineato che "e' un passo importante verso lo sviluppo di un vero e proprio partenariato in grado di affrontare, in modo integrato, tutte le complesse sfide del nostro tempo, da quelle regionali allo sviluppo e anche alla migrazione illegale". La premier ha espresso una "nota di soddisfazione per il ruolo che l'Italia ha svolto in questo nuovo modello di cooperazione tra l'Europa e la sponda sud del Mediterraneo". Ed ha sottolineato che "in questo quadro europeo, l'Italia ha agito in modo concreto anche attraverso il Piano Mattei per l'Africa. L'Egitto e' uno dei Paesi identificati nel Piano, i Paesi prioritari, e non poteva essere altrimenti".

