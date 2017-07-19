Dati
            Notizie Radiocor

            Italia-Corea Sud: Meloni vede aziende italiane a Seul, focus su margini crescita

            Lusso, moda e cosmetica comparti italiani piu' attrattivi (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Seul, 18 gen - La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, a quanto si apprende, ha incontrato, oggi a Seul, una rappresentanza di imprenditori italiani che operano in Corea. La Corea e' il quarto partner commerciale italiano in Asia, ma a livello pro capite Seul e' il primo mercato asiatico per l'export italiano.

            Significativa la presenza imprenditoriale italiana nella Nazione, con circa 120 aziende che operano nei settori dell'industria manifatturiera, trasporti, logistica e commercio, con un fatturato complessivo di 3,2 miliardi di euro. La Presidente Meloni ha avuto uno scambio di vedute sullo scenario commerciale e sui margini di potenziamento del tessuto imprenditoriale italiano in Corea. Seul e' tra le Nazioni ad alto potenziale che il Governo italiano ha inserito nel Piano d'Azione per l'Export, e tra i comparti industriali italiani piu' attrattivi e con maggiore successo ci sono quelli del lusso, della moda e della cosmetica.

            vmg

            (RADIOCOR) 18-01-26 12:44:21 (0234)GOV 5 NNNN

              


