Italia-Corea: Meloni vede Lee, relazioni elevate a Partenariato strategico speciale -3

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 12 giu - Il terzo capitolo del piano riguarda scienza, tecnologia, innovazione e spazio.

Tra i vari punti, le parti si impegnano a: attuare il protocollo d'intesa tra l'Agenzia Spaziale Italiana (Asi) e l'Amministrazione Aerospaziale Coreana (Kasa), promuovendo progetti di cooperazione; cooperare all'armonizzazione dei principi etici relativi allo sviluppo dell'Ia e a soluzioni innovative ed efficienti dal punto di vista energetico per l'alimentazione dei data center; rafforzare la cooperazione nei settori della scienza e della tecnologia avanzate, nonche' delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, anche nel contesto di uno specifico Memorandum d'intesa tra i Ministeri competenti.

Gli altri capitoli del Partenariato strategico riguardano: cultura, scambi accademici e turismo; istruzione e scambi interpersonali; cooperazione in materia di difesa (tra gli impegni: promuovere iniziative congiunte volte a favorire i partenariati tra le rispettive industrie della difesa); sicurezza e applicazione della legge.

C'e' infine l'impegno a "istituire, nell'ambito del Dialogo strategico Italia-Corea del Sud, un processo di revisione periodica volto a valutare l'attuazione del presente Piano d'azione e a garantirne il costante avanzamento".

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(RADIOCOR) 12-06-26 19:15:27 (0617)GOV 5 NNNN