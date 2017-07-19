Italia-Cipro: Christodoulides, stretta cooperazione su energia e difesa -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 26 feb - "Sono particolarmente soddisfatto - ha aggiunto Christodoulides - perche' nell'ambito del nostro sforzo sistematico di rafforzare i nostri rapporti bilaterali, abbiamo assunto una decisione strategica, quella di avviare discussioni sulla stesura di un documento comune di partenariato". Un documento, ha spiegato, di "orientamento strategico", in cui si mettera' nero su bianco "un approccio comune per affrontare assieme le sfide che si pongono per rafforzare ulteriormente la nostra collaborazione in una serie di settori. Punteremo a ultimare questo documento in tempi brevi". "Nel tempo, come ha detto Giorgia - ha aggiunto il leader cipriota - la nostra identita' mediterranea comune e' stato l'anello di congiunzione per lo sviluppo di rapporti piu' stretti tra Cipro e l'Italia. Ed e' questa identita', appunto, che ci unisce anche oggi nella ricerca di un sostanziale rafforzamento dei rapporti dell'Ue con il Medio Oriente e il vicinato meridionale".

