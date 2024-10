Italia-Brasile: Zoppas (Ice), ridurre 'rischio' America Latina per le imprese

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 09 ott - L'America Latina rappresenta un'area strategica di espansione del Made in Italy. "Oggi il dato dell'export italiano in questo mercato e' di soli 20 miliardi, valore che ha un ampio margine di crescita se riusciremo, con un gioco di squadra coordinato, a sbloccare i freni burocratici, finanziari e distributivi che l'area presenta e a supportare le aziende nel risolvere le criticita' finanziarie legate al rischio paese". Cosi' il presidente dell'Agenzia Ice, Matteo Zoppas, che partecipa alla missione del ministro degli Esteri Antonio Tajani in America Latina. La missione ha fatto tappa oggi a San Paolo del Brasile per il Business Forum Brasile-Italia. L'export dell'Italia verso la regione, osserva Zoppas, negli ultimi sei mesi e' cresciuto del 10% rispetto allo stesso periodo del 2023. Lo scorso anno l'export e' rimasto stabile ma nel periodo 2019-2023 ha registrato una crescita del 41 per cento. "Il lavoro che la diplomazia della crescita sta compiendo per abbattere le barriere burocratiche, tariffarie e non tariffarie anche tramite la spinta verso l'accordo del Mercosur e' fondamentale per far crescere la presenza del Made in Italy nella regione. Spingere questo dato, cosi' come quello del fatturato italiano nell'intera regione, e' tra le priorita' che Ice si e' data per il prossimo futuro".

