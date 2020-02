Italia-Bahrein: Conte incontra Principe Ereditario Salman bin Hamad Al Khalifa

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 03 feb - Il Presidente del Consiglio ha oggi incontrato Sua Altezza Reale il Principe Salman bin Hamad Al Khalifa, Principe Ereditario, Vice Comandante in Capo delle Forze Armate e Primo Vice Primo Ministro del Regno del Bahrein

Il colloquio, informa una nota di Palazzo Chigi, si e' concentrato sulle comuni sfide internazionali e la stabilizzazione dell'intera regione mediorientale, nonche' sulle opportunita' di crescita del partenariato bilaterale, suggellando un salto di qualita' delle relazioni italo-bahrenite nei numerosi settori di reciproco interesse

Lo Sceicco Salman bin Hamad bin Isa Al-Khalifa giunge a Roma per inaugurare ufficialmente l'Ambasciata del Regno in Italia, gia' operativa da diversi mesi, accompagnato dai Ministri degli Affari Esteri, del Petrolio, delle Finanze e dell'Industria, oltre che da una importante delegazione di operatori economici, che prendera' parte ad un business forum organizzato assieme ad Assafrica&Mediterraneo. La visita fornira' l'occasione per la firma di una serie di Accordi e Memorandum of Understanding bilaterali in svariati settori, che spaziano dalla cooperazione culturale e scientifica, medico- sanitaria, in campo spaziale e dei servizi aerei alla promozione economica e turistica. La cerimonia di firma si svolgera' alla Farnesina il 4 febbraio 2020.

