Italia-Azerbaigian:Meloni vede Aliyev, confermati rapporti strategici, focus energia

Eni e Socar, firmati 3 protocolli d'intesa (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 05 set - La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha incontrato a Palazzo Chigi il Presidente della Repubblica dell'Azerbaigian, Ilham Aliyev. I colloqui, spiega un comunicato di Palazzo Chigi, "hanno confermato la natura strategica del partenariato tra le due Nazioni e l'impegno a continuare ad approfondire la collaborazione in tutti i settori di interesse, a partire da quello dell'energia, anche in vista della presidenza azerbaigiana della prossima Cop29, che si svolgera' a Baku a novembre". La Presidente del Consiglio ha, inoltre, riaffermato "l'impegno dell'Italia per la stabilita' e la prosperita' della regione caucasica" e il sostegno alla normalizzazione delle relazioni tra Armenia e Azerbaigian, con l'obiettivo di giungere ad una pace durevole. La Presidente Meloni ha evidenziato come il ruolo dell'Unione Europea sia parte integrante di questo percorso e come la cooperazione con l'UE possa aprire nuove opportunita' per l'intera regione, anche in termini di connettivita'.

"L'incontro ha inoltre permesso una discussione approfondita sui principali temi dell'agenda internazionale e di verificare sinergie comuni nell'ambito del Piano Mattei".

Al termine dell'incontro Eni e Socar hanno firmato tre protocolli d'intesa negli ambiti della sicurezza energetica, della riduzione delle emissioni di gas serra e nella filiera di produzione dei biocarburanti.

