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            Italia-Azerbaigian: Meloni, rafforziamo partnership su energia e sicurezza

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Erevan, 05 mag - "A Baku per rafforzare una partnership strategica che per l'Italia ha un valore concreto e di lungo periodo. Con l'Azerbaigian vogliamo consolidare una cooperazione gia' molto importante su energia, sicurezza, connettivita', investimenti e dialogo politico, trasformandola sempre di piu' in opportunita' concrete per le nostre Nazioni. In un tempo complesso come quello che stiamo attraversando, e' fondamentale tenersi strette le certezze. E la relazione tra Italia e Azerbaigian e' una di queste". Cosi con un post sui social la presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

            vmg.

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            (RADIOCOR) 05-05-26 09:26:49 (0215)ENE,GOV 5 NNNN

              


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