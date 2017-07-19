Italia-Argentina: accordo di cooperazione tra San Carlo di Napoli e Teatro Colon

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 12 set - Firmato l'Accordo quadro di cooperazione internazionale tra la Fondazione Teatro di San Carlo di Napoli e l'Ente Auta'rquico Teatro Colon di Buenos Aires, nell'ambito della missione imprenditoriale in Argentina e Brasile di Confindustria e Ice. Lo riporta in una nota il Teatro San Carlo.

A sottoscrivere l'intesa sono stati Fulvio Macciardi, sovrintendente del Teatro di San Carlo, e Gerardo Grieco, direttore generale del Teatro Colon. L'accordo rientra tra le iniziative del progetto Neapolis 2500 del Ministero degli Affari esteri in occasione dell'anniversario della fondazione di Napoli.

'Napoli - ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani - e' una citta' molto vicina ai Paesi che parlano spagnolo. La mentalita', il modo di pensare, e' molto simile a quello degli argentini. L'accordo di oggi puo' contribuire allo sviluppo culturale e musicale'. Il protocollo, ha spiegato Macciardi, 'impegna nei prossimi anni a sviluppare e favorire la presenza reciproca di artisti, maestranze e produzioni e a far circuitare progetti comuni. Ci sara' anche l'ambizioso progetto di una produzione nata all'interno di questo protocollo. E' un progetto pluriennale che vorremmo ci accompagnasse per i prossimi dieci anni'.

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(RADIOCOR) 12-09-26 12:31:17 (0249) 5 NNNN