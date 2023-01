Italia-Algeria: Meloni, partner affidabile e di rilevo strategico

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Algeri, 23 gen - L'Algeria e' per l'Italia "un partner affidabile e di assoluto rilievo strategico". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni durante le dichiarazioni congiunte con il presidente algerino. La Dichiarazione congiunta, prosegue Meloni, "sottolinea l'eccellenza delle relazioni ma non ci vogliano fermare qui, vogliamo estenderla ad altri campi". L'Italia, prosegue, "intende rafforzare con l'Algeria il partenariato e contribuire alla stabilizzazione del Mediterraneo". L'Algeria, sottolinea, "e' un partner fondamentale per il 'Piano Mattei' per l'Africa".

