Italia-Africa: Meloni, Piano Mattei cresciuto, ora ha respiro internazionale

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Addis Abeba, 13 feb - "Abbiamo fatto crescere il Piano Mattei cosi' tanto che oggi non e' piu' visto come una strategia italiana, ma come una sinergia di respiro internazionale". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni aprendo i lavori, ad Addis Abeba, del secondo vertice Italia-Africa 'a bridge for common growth'. "Questo - ha aggiunto la premier - e' stato possibile grazie alle sinergie strutturate che abbiamo costruito insieme alle principali agenzie delle Nazioni Unite, insieme all'Unione Europea, all'Unione Africana, al G7, ai tantissimi partner che condividono la nostra visione dall'Europa fino al Golfo, passando per l'Africa orientale".

