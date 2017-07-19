Dati
            Notizie Radiocor

            Italia-Africa: Meloni, in Piano Mattei coinvolto sistema Italia ed energie migliori

            Mobilitati miliardi (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Addis Abeba, 13 feb - "Oggi il Piano Mattei e' una realta' operativa e strutturata che genera risultati tangibili per i nostri popoli, che puo' contare su un'architettura finanziaria solida e innovativa, frutto della preziosa collaborazione che abbiamo instaurato con la Banca Mondiale, la Banca Africana di Sviluppo, le principali istituzioni finanziarie internazionali". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni aprendo i lavori, ad Addis Abeba, del secondo vertice Italia-Africa 'a bridge for common growth'. "In questi due anni - ha aggiunto la premier - abbiamo avviato e concluso progetti concreti di grande impatto sociale, mobilitando miliardi di euro tra risorse pubbliche e risorse private. Lo abbiamo fatto dando concretezza a un metodo che coinvolge le energie migliori del popolo italiano in un gioco di squadra che valorizza tutto il sistema Italia, in parte presente anche qui oggi e che ovviamente ringrazio, imprese, universita', mondo della cooperazione e della ricerca, un patrimonio di eccellenze che ha lavorato in modo coordinato per perseguire un obiettivo comune".

