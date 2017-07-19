Dati
            Italia-Africa: Meloni, con Piano Mattei rivoluzioniamo modo di agire

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Addis Abeba, 13 feb - "Con il Piano Mattei stiamo contribuendo a rivoluzionare il modo di guardare all'Africa e conseguentemente di agire in Africa".

            Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni aprendo i lavori, ad Addis Abeba, del secondo vertice Italia-Africa 'a bridge for common growth'.

