Italia-Africa: Meloni, con Piano Mattei rivoluzioniamo modo di agire
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Addis Abeba, 13 feb - "Con il Piano Mattei stiamo contribuendo a rivoluzionare il modo di guardare all'Africa e conseguentemente di agire in Africa".
Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni aprendo i lavori, ad Addis Abeba, del secondo vertice Italia-Africa 'a bridge for common growth'.
